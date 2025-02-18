Спикер Путина заявил, что российский лидер ранее неоднократно говорил о готовности к ведению переговоров с Зеленским «при необходимости». В то же время представитель Кремля отметил, что нужно учитывать «юридические аспекты легитимности» президента Украины.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Также Песков рассказал, что пока нет понимания относительно встречи кремлевского диктатора с главой Белого дома, которое может появиться после переговоров российской делегации с командой Трампа в столице Саудовской Аравии.

В очередной раз пресс-секретарь лидера россиян солгал, что Москва ориентирована на мирное решение войны в Украине, якобы в отличие от европейцев и администрации Джо Байдена. Чиновник добавил, что при этом главная цель РФ – достичь своих целей в соседней стране.

Напомним, Зеленский сообщил, что Киев не признает результаты переговоров представителей России и США в Ер-Рияде, которые пройдут без участия Украины.