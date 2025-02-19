Telegram-канал Faridaily, ссылаясь на собственные источники, пишет, что российское руководство решило перенести ежегодное послание кремлевского диктатора Федеральному собранию, которое по плану должно было состояться в конце месяца, информирует издание «НБН».

Два собеседника, которые знакомы с процессом подготовки выступления Путина, объяснили, что сейчас лидер россиян занят переговорами с США и подготовкой к встрече с главой Белого дома. Поэтому послание Федеральному собранию было решено перенести, однако новую дату еще не выбрали.

Текст обращения Путина не готов, так как в АП РФ и правительстве поставили на паузу эту работу. Диктатор хочет понять политическую повестку России после переговоров с Трампом.

По словам источника, в последние недели в Москве осознанно скупо комментируют отношения РФ и США, чтобы «не спугнуть благосклонное отношение» Вашингтона к стране-агрессору. В частности, на совещании 18 февраля Путин ничего не сказал о переговорах американской и российской делегации в Эр-Рияде.

Напомним, как пишут СМИ, Трампа разозлили высказывания Зеленского о встрече делегаций РФ и США в Саудовской Аравии.