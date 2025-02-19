Глава Франции в связи с недавней встречей представителей США и РФ в Эр-Рияде созвал саммит в Париже 19 февраля. Пеллегрини раскритиковал инициативу Макрона, который не пригласил Словакию и Венгрию на мероприятие, пишет издание «НБН» со ссылкой на Aktuality.

По его словам, «странный подход» французского лидера фрагментирует Европейский Союз. Словацкий президент напомнил, что на экстренном саммите 17 февраля также присутствовали не все страны-члены организации, а всего 8 государств ЕС.

Политик отметил, что он не понимает, почему на саммит, посвященный будущему Украины и послевоенному урегулированию, не пригласили представителей Братиславы и Будапешта, учитывая, что их страны граничат с государством, где идут боевые действия.

Напомним, СМИ назвали четыре страны, которые отвергли идею главы Франции разместить миротворческие силы в Украине за линией фронта.