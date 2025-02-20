Болтон в интервью американскому изданию Politico заявил, что предложенная главой Америки сделка по завершению войны в Украине «довольно близка к капитуляции». По его словам, любое соглашение ослабит Украину и европейские государства, пишет «НБН».

Экс-советник Трампа не поддержал идею отправки миротворцев в Украину, так как опыт работы с ООН показал, что со временем такие силы могут стать «постоянной частью ландшафта». При таком развитии событий это приведет к фактическому разделу страны.

Американский политик считает, что союзникам стоит пополнять запасы оружия ВСУ, а не прогнозировать сценарии, согласованные президентом США и российским диктатором. Болтон посоветовал европейским лидерам поговорить с госсекретарем Марко Рубио, чтобы смягчить позицию главы Белого дома.

Напомним, в ООН прокомментировали скандальные высказывания американского лидера о Зеленском.