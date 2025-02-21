Нелегитимный глава РБ, комментируя переговоры представителей Вашингтона и Москвы, заявил, что в мире меняется политическая ситуация, пишет «НБН» со ссылкой на «Белта».

Диктатор отметил, что «не нужно обольщаться» из-за потепления отношений между двумя странами, поскольку якобы непонятно чего хотят американские власти, и что они будут требовать от РФ в обмен на прекращение войны.

По мнению соратника Путина, сейчас руководство США «попытается поссорить россиян и китайцев», чего Кремлю нельзя допустить.

Самопровозглашенный президент Беларуси также ответил, будут ли выгодны его стране такие контакты Вашингтона и Москвы. Лукашенко считает, что проведение переговоров между РФ и США будет «где-то вероятно выгодно, а где-то вряд ли».

Диктатор объяснил, что «будет непросто конкурировать на нашем рынке», если в РФ начнут возвращаться американские и европейские компании. При этом он добавил, что «продовольствие понадобится всем».

Ранее в Институте изучения войны рассказали, как глава Кремля пытается получить максимум выгоды от американского президента.