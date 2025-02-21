Глава Бразилии в интервью местной радиостанции призвал лидера американцев уважать суверенитет других стран. Политик убежден, что демократия после Второй мировой войны была примером лучшего управления за последние 70 лет, пишет издание «НБН» со ссылкой на американский журнал Barron’s

Да Силва отметил, что действия 47-го президента США дома указывают на то, что он «пытается стать императором мира». Бразильский лидер уточнил, что глава Америки пытается вмешиваться в государственные политики всех стран.

Бразильский президент дал соответствующий комментарий после того, как Трамп сделал ряд скандальных заявлений о Владимире Зеленском. Американский лидер назвал главу Украины «диктатором» и обвинил его в начале полномасштабного российского вторжения.

Отметим, что европейские политики поддержали украинского президента, также на высказывания Трампа отреагировал представитель генерального секретаря ООН.