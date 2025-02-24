Джонсон во время специальной встречи в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, прокомментировал скандальные заявления Трампа об Украине. Политик убежден, что Уинстон Черчилль, который дважды занимал пост британского премьер-министра и считается победоносным лидером военного времени, не подбирал бы слова перед Трампом.

Он не сомневается, что бывший глава правительства Соединенного Королевства делал бы так же, как сейчас действует украинский лидер, сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Комментируя высказывания президента США о вине Украины в начале российского полномасштабного вторжения, Джонсон иронично отметил, что по логике главы Белого дома американцы спровоцировали японское нападение на Перл-Харбор.

Экс-премьер Великобритании также отметил, что политика Вашингтона идет вразрез с курсом на поддержку Киева, напомнив о предложенном Штатами Украине невыгодном договоре о минералах.

Напомним, литовский лидер Гитанас Науседа предложил дату вступления Украины в ЕС.