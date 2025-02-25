Спикер Путина прокомментировал слова американского лидера о том, что российский диктатор открыт к идее отправки европейских миротворческих сил в Украину. Пресс-секретарь главы Кремля заявил, что по этому поводу есть позиция главы МИД РФ Сергея Лаврова и ему нечего добавить к ней.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Напомним, что 18 февраля руководитель внешнеполитического ведомства страны-агрессора заявил, что идея развертывания войск из стран-членов НАТО на украинской территории, в том числе и «под чужим флагом», неприемлема для РФ. Ранее в МИД государства-террориста пригрозили, что отправка европейских миротворцев в соседнюю страну будет рассматриваться Москвой как эскалация.

Как сообщалось, глава Кремля в интервью российскому пропагандисту заявил о готовности к дискуссиям с президентом США по сокращению военных бюджетов Америки и РФ на 50%.