Российский лидер в интервью пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что Москва не против сокращения военных бюджетов страны-агрессора и США на 50%. Путин отметил, что «это хорошее предложение» и он готов вести дискуссии с американским лидером Дональдом Трампом по этому поводу.

Об этом пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «ТАСС».

Также кремлевский диктатор сообщил, что не будет вмешиваться в дела Китая по сокращению оборонных расходов. Глава государства-террориста отметил, что если у Пекина будет желание, КНР может позже присоединиться к соглашению между Америкой и РФ.

Напомним, что президент США ведет серьезные дискуссии с кремлевским диктатором относительно соглашений по экономическому развитию между Штатами и Россией.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, как Путин пытается получить максимум выгоды от главы Белого дома.