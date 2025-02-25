Представительница Вашингтона в эфире телеканала FOX News сообщила, что глава государства намерен провести встречи с лидером украинцев и кремлевским диктатором. Спикер Белого дома заявила, что это произойдет «очень скоро», пишет издание «НБН».

Левитт рассказала, что американский президент ожидает, что в ходе встречи с главой Украины будет подписано соглашение о редкоземельных минералах. Чиновница отметила, что заключение Зеленским такой сделки является «вполне правильным», учитывая, что налогоплательщики в Штатах сделали для его страны.

В то же время представительница администрации Трампа не озвучила никаких деталей о предстоящей встрече главы Белого дома с российским лидером.

Накануне Путин в интервью пропагандисту Павлу Зарубину назвал «хорошим предложением» сокращение военных бюджетов США и РФ. Кремлевский диктатор заявил, что он готов вести дискуссии с американским лидером по этому поводу.