Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-Канала RadioKossuth, от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прозвучало предсказуемое заявление — не только нынешние обстоятельства (вторжение РФ) помешают Украине вступить ЕС.

Исходя из слов Орбана, вышеописанная евроинтеграция якобы отрицательно затронет, скорее даже истощит/подорвет, экономику Венгрии [в частности, сельскохозяйственный сектор], и потому он не намерен поддерживать вступление Украины на тематическом саммите ЕС, запланированном на следующую неделю.

Кроме того, пророссийский политик отметил — пока не существует «ни одного аргумента», оправдывающего расширение ЕС на территорию Украины, естественно, с точки зрения интересов Будапешта.

При этом, Орбан признал, что может скорректировать свою позицию в будущем, поскольку неизвестно, что «принесет история», однако, — «здесь и сейчас это [членство Украины в ЕС] немыслимо».

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