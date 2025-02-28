Дипломат в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что ООН «умрет сама собой», если США выйдут из нее либо перестанут платить взносы. По его словам, деньги от Вашингтона – примерно треть бюджета организации и миротворческих операций, пишет «НБН».

Ельченко считает, что после завершения боевых действий в Украине возникнет другая организация, которая будет состоять из государств, победивших в войне. И у Киева будет свое слово среди этих стран.

Бывший посол Украины в США напомнил, что в 1945 году наша страна стала основателем ООН и после окончания российско-украинской войны снова станет одним из отцов-союзников новой организации.

Напомним, СМИ сообщали, что республиканцы призвали вывести Штаты из состава ООН, поскольку организация не соответствует курсу Трампа «Америка прежде всего».

Ранее американское издание заявило, что между США и Европой растут разногласия из-за заявлений главы Белого дома о доверии к Путину.