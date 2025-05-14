47-й президент США сообщил о намерении провести личную встречу с кремлевским диктатором, «чтобы спасти жизни». Глава Белого дома утверждает, что его плотный график не помешает организовать эти переговоры, пишет издание «НБН» со ссылкой на Clash Report.

Также американский лидер заявил, что хочет присутствия Путина в Стамбуле 15 мая, куда на встречу с ним прибудет Владимир Зеленский. При этом Трамп не дал четкий ответ, поедет ли он сам в Турцию. Ранее политик сообщал, что в переговорах будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и другие члены его администрации.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что Вашингтон постоянно рассматривает возможность введения вторичных антироссийских санкций.

Как сообщалось, бразильский лидер заявил о намерении посетить РФ. Политик сказал, что ему будет не сложно попросить кремлевского диктатора поехать на встречу с Зеленским в Стамбул.