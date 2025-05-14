Глава Бразилии побывал с визитом в КНР. Политик заявил, что по пути домой из Китая он намерен посетить РФ. Да Силва сообщил, что готов попросить кремлевского диктатора отправиться в Стамбул на встречу с Зеленским.

Бразильский президент уточнил, что ему не сложно сказать: «Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул на переговоры», информирует издание «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Напомним, что глава Кремля до сих пор не ответил на предложение Зеленского провести встречу в Стамбуле 15 мая, хотя именно он призвал продолжить переговоры в Турции, которые обе стороны начали в начале полномасштабной войны.

Как пишут западные СМИ, российский лидер не намерен ехать на встречу, а вместо него на переговоры отправятся его помощник Юрий Ушаков и руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщалось, глава Украины рассказал об ожиданиях от личной встречи с Путиным в Стамбуле.