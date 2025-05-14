Как пишет Euractiv, 14 мая страны-члены ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций для усиления давления на Кремль накануне ожидаемой встречи Путина и Зеленского в Стамбуле. За ограничения проголосовали и дружественные РФ государства – Венгрия и Словакия.

Издание уточнило, что новые санкции против страны-агрессора окончательно одобрят главы МИД государств-членов Европейского Союза 20 мая в Брюсселе, информирует «НБН».

Журналисты, ссылаясь на слова европейских дипломатов, рассказали, что Венгрия и Словакия, которые традиционно блокируют ограничения ЕС в отношении России, поддержали новый пакет санкций.

Как уточнили собеседники СМИ, «друзья Путина» посчитали, что новые ограничения против государства-террориста «относительно слабые» и отказались блокировать решение Евросоюза.

Напомним, Макрон заявил, что Франция, США и союзники «решительно ответят» на отказ Кремля от 30-дневного прекращения огня в Украине.