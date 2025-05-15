Руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства перед неформальной встречей глав МИД стран-членов НАТО высказался о переговорах Украины и РФ в Стамбуле, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Дипломат заявил, что готовность Киева к достижению мира подтверждает приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию. В то же время Москва, по его словам, отправила в Стамбул делегацию, которая состоит из лиц «низкого уровня».

Отметим, что вечером 14 мая стало известно, что на встречу едут помощник диктатора Владимир Мединский, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель главы МО РФ Александр Фомин и заместитель руководителя МИД страны-агрессора Михаил Галузин. Спикер Путина Дмитрий Песков подтвердил, что лидер россиян не будет присутствовать на переговорах.

Как сообщалось, глава Белого дома Дональд Трамп назвал условие, при котором поедет на встречу в Стамбуле. Также президент США высказался о неявке на встречу кремлевского диктатора.