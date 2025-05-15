Как сообщает британское издание The Guardiuan, глава Белого дома заявил, что он может посетить встречу украинской и российской сторон в Стамбуле, «если это будет уместно». Переговорный процесс должен начаться в четверг, 15 мая, информирует «НБН».

Также американский лидер высказался о неявке кремлевского диктатора на переговоры. По словам Трампа, зачем Путину ехать туда, если его там не будет. Президент США убежден, что лидер россиян отказался от визита в Стамбул именно из-за него.

Напомним, что глава Кремля предложил возобновить прямые переговоры Киева и Москвы в Турции. Зеленский заявил, что он приедет в Стамбул, однако будет говорить только с диктатором, а не с другими представителями Российской Федерации.

В среду, 14 мая, стало известно, что Путин не поедет на переговоры, вместо него в Турцию отправится делегация из его помощника Владимира Мединского, замглавы МИД РФ Михаила Галузина, заместителя руководителя МО России Александра Фомина и начальника ГУ Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова.

По данным СМИ, сначала Зеленский встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, после чего определит следующие шаги по переговорам с российской стороной.