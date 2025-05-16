Главный дипломат Святого Престола, кардинал Пьетро Паролин назвал «трагическим» отказ кремлевского диктатора Владимира Путина от личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле, сообщает «НБН» со ссылкой на американское издание Politico.

По его словам, Святой Престол надеялся на медленный процесс с мирным решением конфликта. Теперь в Ватикане посмотрят, что можно сделать в этой сложной ситуации.

Кардинал рассказал, что новоизбранный глава Католической церкви рассматривает вопрос предоставления Ватикана в качестве площадки для проведения прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Напомним, что вчера в Стамбуле не состоялась встреча Зеленского с Путиным. Украинский лидер прибыл в Турцию для прямых переговоров с главой Кремля, однако диктатор отправил вместо себя российских чиновников.

В пятницу, 16 мая, представители Украины проводят переговоры с делегацией РФ.

Как сообщалось, в ISW оценили, пойдет ли Москва на компромисс в ходе переговорного процесса.