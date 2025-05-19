В аналитическом материале ISW отмечается, что накануне телефонного разговора кремлевского диктатора и главы Белого дома российская пропаганда усиленно пытается проецировать «военную мощь» РФ, информирует издание «НБН».

Псевдожурналист Павел Зарубин опубликовал отрывки с невыпущенными в эфир кадрами из документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который опубликовали 4 мая. В этом интервью диктатор заявил, что у его страны достаточно солдат и техники для «логического завершения» войны в Украине с необходимыми РФ результатами.

Американские эксперты считают, что пропагандисты отложили публикацию части интервью до 18 мая, чтобы накануне телефонных переговоров Путина и Трампа представить Западу российскую оккупационную армию как превосходящую в военном отношении.

Аналитики убеждены, что с помощью этой риторики глава Кремля пытается отвлечь внимание от военных и экономических проблем страны-агрессора, в связи с которыми ее ресурсы истощаются.

Уже в 2026 или 2027 году диктатору придется принимать сложные решения в связи с нехваткой материальных средств, персонала и экономических ресурсов.

Напомним, военный эксперт Евгений Дикий оценил перспективы летнего наступления ВС РФ.