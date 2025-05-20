Генсек НАТО заявил, что он очень рад тому, что 47-й президент США взял на себя лидерскую роль в переговорном процессе по завершению российско-украинской войны.

По его словам, после возвращения в Белый дом Трамп «фактически вырвал ситуацию из тупика», пишет «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Рютте назвал «положительным» то, что американский лидер «начал открывать линии общения» с кремлевским диктатором, ведь до января никаких переговоров с Москвой не было. Также политик не ждет быстрых результатов от США, так как это сложный процесс.

Глава Альянса считает очень важным то, что делает американское руководство в мирных переговорах по Украине. Он похвалил Трампа за звонки лидеру россиян и украинскому президенту с европейскими лидерами 19 мая.

Как сообщалось, глава Белого дома назвал условие для выхода Штатов из переговорного процесса по завершению войны РФ против Украины.