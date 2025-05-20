Президент США во время общения с журналистами в Белом доме рассказал, что во время телефонных разговоров с украинским лидером и кремлевским диктатором 19 мая намекнул на возможность выхода Америки из переговорного процесса, пишет издание «НБН».

По его словам, Вашингтон «отойдет» от переговоров, если посчитает, что не поможет помочь, так как в вопросе мирного урегулирования задействованы «очень большие эго» двух сторон. В таком случае, как заявил Трамп, он отступит, а Украине и РФ придется продолжать диалог.

Также на пресс-конференции глава Белого дома избежал ответа на вопрос относительно разговора с Путиным о 30-дневном прекращении огня. Президент США не ответил, убеждал ли кремлевского диктатора согласиться на перемирие.

В то же время американский лидер назвал Зеленского «сильным парнем», который «хочет остановиться». При этом политик не смог оценить, являются ли достаточными усилия Киева для завершения войны.

Как сообщали западные СМИ, Путин не намерен идти на уступки Трампу, так как уверен, что его оккупационная армия до конца года полностью захватит четыре украинских региона.