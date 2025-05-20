Помощник Путина сообщил журналистам, что в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом США глава Кремля заявил, что в ночь на 7 мая якобы были предотвращены угрозы совершения терактов в районе Кремля и Красной площади, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Диктатор утверждал, что Украина пыталась запугать иностранных лидеров, которые приехали на праздник в Москву. Также, по словам представителя РФ, глава Кремля заявил американскому президенту, что в ночь на 7 мая ВСУ якобы ударили по территории страны-агрессора 524 БПЛА и крылатыми ракетами Storm Shadow.

Ушаков добавил, что в ходе разговора президент США сказал, что во время Второй мировой войны россияне принесли в жертву больше всех жизней и пожаловался та то, что в Штатах не верят в этот «факт».

Как сообщалось, глава НАТО Марк Рютте похвалил Трампа за переговоры с Путиным.