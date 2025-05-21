Бывшего заместителя главы администрации Януковича застрелили возле ворот Американской школы в мадридском муниципалитете Посуэло около 09:15, когда он отвозил своих детей на занятия, по данным испанской радиостанции Cadena SER, информирует «НБН».

Сообщается, что экс-нардеп получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно смертельное – в голову. Издание El País пишет, что двое или трое нападавших начали стрельбу, когда бывший украинский политик собирался сесть в Mercedes, после чего скрылись с места происшествия.

Испанские журналисты называют предварительной причиной убийства Портнова «долговую проблему». Правоохранители пока никого из стрелков не задержали. Кроме того, они не предоставляют подробности о типе оружия, которое использовали нападавшие.

Украинское издание «РБК-Украина» получило подтверждение убийства соратника Януковича от источников в Силах обороны.

Как сообщалось, в прошлом месяце в Подмосковье ликвидировали бывшего заместителя начальника ГОУ Генерального штаба ВС РФ Ярослава Москвалика.