Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» пишет, что на совещании Путина с руководителями муниципалитетов Курской области глава Глушковского района Павел Золотарев призвал диктатора захватить «хотя бы Сумы».

Чиновник считает, что именно на такое расстояние оккупанты должны оттеснить Силы обороны Украины от границы, информирует издание «НБН».

«Мы не может жить как на полуострове. Нас должно быть побольше», – заявил он главе Кремля, выразив уверенность в том, что РФ одержит победу вместе с верховным главнокомандующим.

Диктатор отшутился в ответ на призыв чиновника захватить украинский областной центр.

Российский лидер сказал, что Александра Хинштейна назначили на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, поскольку он тоже «так хочет все побольше».

Ранее в АП РФ сообщили, что диктатор побывал в Курской области, не представив доказательств. Глава Кремля объяснил, почему он посетил регион.