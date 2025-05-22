Спикер Путина сообщил представителям СМИ, что Москва работает над обменом пленными с Украиной в формате «1000 на 1000». Чиновник отметил, что это «достаточно трудоемкий вопрос».

Пресс-секретарь диктатора уточнил, что работа над обменом продолжается оперативно, ведь все заинтересованы в том, чтобы сделать это максимально быстро, пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Отметим, что в четверг, 22 мая, глава Украины провел совещание по подготовке обмена пленными в формате «1000 на 1000». Зеленский сказал, что эта договоренность с РФ – едва ли не единственный результат переговоров делегаций Киева и Москвы на переговорах в Стамбуле.

Гарант добавил, что контролирует организацию процесса глава Минобороны Рустем Умеров. Для достижения цели по возвращению украинцев из плена задействованы ГУР МОУ, СБУ, МВД, СВР, омбудсмен ВРУ и команда ОПУ.

Ранее в Офисе Зеленского назвали следующие два шага для урегулирования войны с РФ.