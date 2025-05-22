У главы польского правительства поинтересовались относительно переданного лидерам ЕС сообщения Трампа о желании главы Кремля продолжать воевать против Украины, информирует издание «НБН» со ссылкой на Onet.

Туск, который не участвовал в разговоре, не смог подтвердить, что американский президент после телефонного звонка диктатору 19 мая признал его неготовность к миру.

Политик отметил, что ситуация «сложная с самого начала», ведь со стороны страны-агрессора нет и следа доброй воли для прекращения огня и начала мирных переговоров.

Представитель Варшавы отметил, что россияне используют свою классическую тактику – затягивают и передергивают разные ниточки, чтобы избежать обязательств по перемирию и не присоединяться к реальным переговорам по завершению войны.

Как сообщалось, после телефонного разговора с Путиным Трамп назвал условие выхода США из переговорного процесса по Украине.