Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Х-аккаунт Министерства иностранных дел Украины, отечественные дипломаты выразили соболезнования Государству Израиль в связи с вышеописанным убийством.

Как лаконично пишет пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, Киев шокирован новостью, касающейся ужасного убийства двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне (округ Колумбия).

Исходя из сочувственного сообщения, мысли украинцев сейчас с семьями жертв. Кроме того, наши дипломаты желают скорейшего выздоровления раненым израильтянам, также пострадавшим в данном инциденте.

Отдельно в МИД Украины акцентировали:

…Наши соболезнования [главе Министерства иностранных дел Израиля) Гидеону Саару и Государству Израиль.

Ранее наш информационный портал писал о том, что иноСМИ обнародовали детали убийства Портнова в Мадриде.