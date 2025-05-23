Руководитель российского внешнеполитического ведомства на фоне переговоров делегаций Киева и Москвы в Стамбуле снова заговорил о «нелегитимности» украинского президента, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам министра, «вопрос легитимности» главы соседнего государства будет иметь принципиальное значение, когда дойдет до подписания мирного соглашения. Фактически путинский дипломат дал понять, что российская сторона не сядет за стол переговоров с Зеленским.

Отметим, что на днях в МИД РФ заявили, что для подписания меморандума, который может привести к договору о мире, украинцы должны выбрать другого президента либо могут отправить на подписание документа спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Как сообщалось, в Госдуме России снова заговорили о «незаконности» распада СССР. В Институте изучения войны объяснили, что стоит за такими заявлениями руководства РФ.