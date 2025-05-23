Руководитель российского внешнеполитического ведомства придумал причину, почему Москве не подходит Ватикан для проведения переговоров по завершению войны в Украине.

Дипломат заявил, что выбрать Святой Престол для проведения переговорного процесса «немножко неэлегантно», информирует издание «НБН».

По его словам, православные государства не могут на католической площадке обсуждать вопросы, которые касаются «устранения первопричин» войны. В частности, как отметил министр, одна из них – «курс на уничтожение» УПЦ МП.

Также руководитель МИД РФ добавил, что Россия не позволит русскоязычному населению соседнего государства оставаться под властью «хунты», возглавляемой Владимиром Зеленским. Лавров отметил, что допустить это было бы «преступлением».

Напомним, что министр иностранных дел страны-агрессора также намекнул на то, что Кремль не намерен подписывать мирное соглашение с Зеленским.