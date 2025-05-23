В аналитическом материале ISW отмечается, что власти страны-агрессора возобновили свою риторику, отрицающую законность распада СССР в 1991 году. Эксперты обратили внимание на заявление главы комитета Госдумы РФ по защите семьи, отцовства, материнства и детства, члена центрального комитета коммунистической партии России Нины Останиной, пишет «НБН».

В четверг, 22 мая, политик согласилась с высказываниями советника Путина Антона Кобякова о том, что учредительный орган Советского Союза не участвовал в его роспуске, следовательно, «красная империя» якобы юридически еще существует.

Останина сообщила, что депутаты готовы поднять вопрос о «незаконности» распада СССР, так как «никто не давал полномочий» Борису Ельцину, Леониду Кравчуку и Станиславу Шушкевичу подписывать Беловежские соглашения о роспуске республик.

В Институте изучения войны напомнили, что Москва продвигала соответствующие нарративы в 2021 и 2023 годах. Кремль продолжает усилия по присоединению Республики Беларусь к РФ через так называемое Союзное государство. Также Москва последовательно отрицает суверенитет Украины.

Аналитики считают, что Путин не признает независимость этих стран, так как мечтает о создании единого государства «триединого народа» (россиян, украинцев и белорусов), который якобы насильственно разделили.

Напомним, кремлевский диктатор ответил на призыв российского чиновника захватить Сумы.