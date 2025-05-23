В пятницу, 23 мая, как сообщают российские Telegram-каналы, в районе поселка Нарышкино Орловской области страны-агрессора около 14:00 разбился многоцелевой вертолет Ми-8, информирует издание «НБН».

Летательный аппарат якобы упал на территорию заброшенного химического предприятия. В результате аварии начался пожар, два члена экипажа, предположительно пилот и бортмеханик, погибли. Также очевидцы рассказывали о серии взрывов.

Фото – t.me/s/breakingmash

В то время как разбился вертолет, в регионе был объявлен сигнал авиационной опасности. По данным российских СМИ, Ми-8 летел на аэродром базирования в Смоленской области. Причиной катастрофы называют отказ двигателя машины.

Напомним, 3 мая бойцы украинской военной разведки над Черным морем «отминусовали» два истребителя Су-30 оккупационной армии Путина с помощью морского дрона. Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов раскрыл подробности блестящей операции.