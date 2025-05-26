Американский лидер, реагируя последние массированные атаки ВС РФ на Украину, заявил, что кремлевский диктатор «абсолютно сошел с ума» и безосновательно убивает людей. Спикер диктатора назвал такие высказывания главы Белого дома «эмоциональной реакцией».

Чиновник сказал, что переговоры – «очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой абсолютно всех», пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Отметим, что российские псевдожурналисты не стали цитировать, что именно Трамп сказал о Путине после масштабных обстрелов Украины.

Пресс-секретарь Путина добавил, что диктатор принимает решения, «необходимые для обеспечения безопасности» РФ. Чиновник пожаловался, что Украина якобы угрожала иностранным лидерам, которых пригласили в Москву на 9 мая, поэтому Москва «вынуждена принимать меры».

Как сообщалось, американский президент заявил, что недоволен действиями главы Кремля.