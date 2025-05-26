Американский лидер во время разговора с журналистами в Нью-Джерси заявил, что он не доволен тем, что делает кремлевский диктатор. Президент США отметил, что лидер россиян убивает много людей и он «не знает, что произошло с ним».

Трамп сказал, что знает главу Кремля давно и всегда ладил с ним, однако диктатор посылает ракеты в города и убивает людей. Политик добавил, что это ему совсем не нравится, пишет «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, лидер американцев сообщил, что руководство США «безусловно» рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций.

Позже 47-й президент США в своей соцсети Truth Social написал, что Путин сошел с ума и в то же время раскритиковал главу Украины. По его словам, Зеленский якобы не помогает своей стране тем, что он говорит, и только усложняет ситуацию.

Как сообщалось, по данным СМИ, власти США хотят, чтобы кремлевский диктатор «выкинул» из российской переговорной группы своего помощника Владимира Мединского.