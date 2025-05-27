Келлог в эфире Fox Business сообщил, что как только Вашингтон получит от Москвы «меморандум» по урегулированию войны, удастся организовать встречу Зеленского и Путина, информирует издание «НБН».

По его словам, американское руководство хотело, чтобы переговоры прошли в Ватикане, однако представители Российской Федерации не захотели ехать туда. Спецпредставитель Трампа считает, что площадкой для встречи президента США с украинским лидером и кремлевским диктатором может стать швейцарский город Женева.

Чиновник отметил, что сейчас важно продолжать давить на агрессивную страну, чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров. Келлог добавил, что во время разговора с главой Белого дома Путин сказал, что Россия намерена подготовить такой «меморандум».

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на сообщения западного СМИ о возможной замене Владимира Мединского в переговорной группе.