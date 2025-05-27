На прошлой неделе агентство Bloomberg заявило, что американское руководство дает понять Москве, что хочет устранения из переговорного процесса жесткой фигуры такой, как Владимир Мединский. Лавров прокомментировал материал СМИ, информирует издание «НБН».

Путинский дипломат заявил, что РФ «нормально общается» с администрацией Трампа в отличие от времен президентства Джо Байдена. По его словам, если бы американские власти захотели что-то передать Кремлю, они бы «не опускались до унизительной формы распространения слухов».

Глава МИД отметил, что Мединского назначил переговорщиком российский диктатор, а не руководитель или представитель какой-либо другой страны.

Также министр высказался о критике Трампа относительно главы Кремля. Лавров «объяснил» резкие высказывания президента США «эмоциями» из-за «саботажа его мирных усилий» руководством государств ЕС.

Представитель Москвы отметил, что «группка европейских представителей» якобы подталкивает Украину к «совершенно безрассудным действиям», что вызывает у американского лидера «определенные эмоции».

Напомним, что пожаловался на европейских союзников Киева и спикер Путина Дмитрий Песков.