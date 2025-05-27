Представитель Москвы заявил представителям СМИ, что европейские страны якобы не способствуют мирному урегулированию «кризиса» в Украине, предоставляя для Сил обороны оружие, боеприпасы и военную технику. По его словам, Европа «опосредованно принимает участие» в войне.

Кроме того, спикеру Путина не понравилось, что союзники Киева обсуждают возможность отправки миротворческого контингента в Украину, издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

Также пресс-секретарь главы Кремля пожаловался на участившиеся удары по стране-агрессору. Чиновник нагло заявил, что атаки ВСУ, в частности накануне праздника 9 мая в Москве, «диссонируют» со стремлением Киева к мирному урегулированию и не способствуют этому процессу.

Напомним, американский президент Дональд Трамп раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины, в частности заявил, что диктатор «сошел с ума». Представитель Кремля «объяснил» резкие высказывания главы Белого дома относительно лидера россиян.