В Telegram-канале Кадырова в понедельник, 26 мая, появился необычный ролик – реакция на слухи о его болезни. На опубликованном видео глава Чеченской Республики имеет усталый вид. В кадре ставленник Кремля идет и молчит, а закадровый голос от его лица озвучивает текст, информирует издание «НБН».

В послании 48-летний соратник Путина говорит о том, что он все чаще слышит слухи о своей смертельной болезни, из-за которой ему осталось жить недолго. Главарь чеченских боевиков отмечает, что «болезнь и смерть – путь каждого человека», и никто не избежал этой участи.

Также Кадыров утверждает, что длину жизни определяет не болезнь или угроза, а «тот, кто даровал дыхание». Глава республики считает, что «никто не отнимет ни дня», если ему суждено прожить 50,60 или 70 лет.

Ставленник Кремля в Чечне назвал «сплетниками без мужества» тех, кто распространяет слухи о его болезни. По его мнению, эти люди «как мыши прячутся за границей».

Напомним, в апреле прошлого года СМИ заявили, что у Кадырова некроз поджелудочной и диагноз не оставляет надежд на выздоровление. В начале этого месяца издание «Новая газета Европа» сообщило, что глава Чечни начал готовить себе преемника.