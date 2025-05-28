Глава немецкого правительства в ходе совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским 28 мая ответил на вопрос, что думает о возможной новой встрече представителей Киева и Москвы, информирует издание «НБН».

По его словам, Берлин поддерживает любые усилия по проведению переговоров между Украиной и РФ. Канцлер подтвердил, что на встрече в Стамбуле удалось договориться о проведении переговоров в Женеве. Однако Кремль до сих пор не ответил, готов ли принять в них участие.

Мерц уточнил, что со стороны страны-агрессора не видно готовности к любому переговорному процессу, независимо от того, где будет проходить встреча, на которую Киев согласился без условий.

Глава правительства ФРГ добавил, что Европа также предлагает стать частью мирного урегулирования, однако важно, чтобы переговоры действительно происходили.

Как сообщалось, западное агентство выяснило, какие условия выдвинул глава Кремля для прекращения войны в Украине.