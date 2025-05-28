Спикер Путина в комментарии пропагандистским СМИ цинично заявил, что Украина якобы наносит удары по социальным объектам и жилым домам на территории страны-агрессора, в то время как РФ атакует исключительно военные объекты «киевского режима».

При этом Песков умолчал о том, что попадания в дома россиян происходят из-за «точной» работы противовоздушной обороны государства-террориста, информирует издание «НБН».

Также представитель АП РФ сообщил, что Киев и Москва еще не начали обсуждать временное перемирие. По его словам, обе стороны должны представить свои проекты меморандумов с мирными инициативами.

Кроме того, пресс-секретарь диктатора прокомментировал недавний обмен пленными в формате «1000 на 1000». По его словам, соответствующие договоренности, достигнутые в Стамбуле, были реализованы благодаря посредничеству США и лично главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщалось, СМИ узнали, какие условия выдвинул кремлевский диктатор для завершения войны против Украины.