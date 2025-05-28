Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что глава Кремля выдвинул условия для завершения войны РФ против Украины, пишет издание «НБН».

В частности, для подписания мирного соглашения диктатор требует от Запада письменные обязательства об исключении Украины, Грузии и других бывших республик СССР из будущего вступления в НАТО, отмены части антироссийских санкций и решение вопроса замороженных активов РФ. Также Путин настаивает на гарантиях защиты русскоязычных в Украине.

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе после телефонного разговора с американским президентом Путин дал согласие на работу Москвы над меморандумом о прекращении огня, в котором будут прописаны главные условия мира. При этом Кремль начал готовить собственный документ.

Собеседник СМИ рассказал, что если Украина и Запад не пойдут на условия России, диктатор намерен продемонстрировать военные успехи и показать, что «мир будет болезненным».

Как сообщалось, глава СВР Украины Олег Иващенко рассказал, какое задание Путин дал Кириллу Дмитриеву в переговорах с Америкой.