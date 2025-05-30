Накануне спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что власти Америки готовы пообещать Москве нерасширение НАТО на восток, если это требование станет условием Кремля для окончания войны.

Чиновник назвал «справедливыми» опасения россиян относительно членства Украины, Грузии и Молдовы в организации, информирует издание «НБН».

Руководитель внешнеполитического ведомства Чехии отреагировал на слова представителя Вашингтона на своей странице в социальной сети Х.

Дипломат отметил, что расширение Альнса отвечает интересам безопасности РФ, а не наоборот. Министр обратил внимание на то, что боевых действий нет там, где агрессивная страна граничит с государствами-членами организации, а война идет в регионах, где нет НАТО.

Как сообщалось, глава немецкого правительства Фридрих Мерц высказался о новом раунде переговоров Киева и Москвы.