Руководитель турецкого дипломатического ведомства во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой высказался относительно вступления страны в НАТО, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство «УНИАН».

По словам Фидана, в Альянсе давно продолжаются дискуссии по этому поводу, так как у государств-членов нет консенсуса относительно перспективы интеграции Украины в организацию. Страны блока придерживаются разных видений, что становится причиной разногласий.

Министр считает, что членам НАТО предстоит разобраться, какая форма сотрудничества будет максимально полезной для Украины, учитывая, что есть позиции США, Европы и Турции.

Дипломат добавил, что во время переговоров в Москве вопрос о вступлении Украины в Альянс не обсуждался.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что глава Белого дома может пообещать кремлю нерасширение НАТО на восток, если это требование станет условием россиян для окончания войны. Глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на высказывания американского чиновника.