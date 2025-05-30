Представитель АП РФ заявил, что глава Кремля «принципиально поддерживает» возможность личной встречи с украинским лидером и главой Белого дома. Чиновник отметил, что «такие контакты востребованы», однако необходима хорошая подготовка к ним.

По его словам, переговорная группа РФ отправляется в Стамбул на встречу с представителями Украины, которая состоится 2 июня, пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Представитель Кремля сказал, что будущее безопасности в Европе нужно обсуждать именно с европейцами, однако в Турции будут переговоры именно между Киевом и Москвой.

Он добавил, что руководство РФ радует то, что его беспокойство по поводу расширения НАТО находит понимание в США. По всей видимости, Песков говорил о заявлении спецпредставителя Америки по вопросам Украины Кита Келлога.

Представитель Трампа сообщил, что Вашингтон может принять такое требование Москвы, если оно будет ее условием для прекращения войны. Глава МИД Чехии отреагировал на высказывания Келлога.