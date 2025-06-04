В среду, 4 июня, спикер Путина, отвечая на вопрос российского пропагандистского агентства «ТАСС», сообщил, что сейчас Киев и Москва анализируют проекты меморандумов, которыми обменялись на второй встрече в Стамбуле.

По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора, после того, как Украина и Россия изучат и проработают документы, можно будет согласовать сроки третьего раунда переговоров, пишет издание «НБН».

Отметим, что 3 июня глава комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что представители Киева и Москвы могут провести новую встречу в конце месяца в Стамбуле. Одной из ключевых тем переговоров, по словам чиновника, будет движение к устойчивому прекращению огня.

Глава «ЛДПР» заявил, что Киев «имеет ограниченное время» на рассмотрение «меморандума», в котором Москва прописала свои условия для перемирия.

Ранее руководитель Минобороны Украины Рустем Умеров предлагал российской стороне провести встречу на уровне лидеров государств с 20 по 30 июня для достижения прогресса в переговорном процессе.

Отметим, что Песков высказался о встрече Зеленского, Путина и президента США Дональда Трампа.