Американское издание Politico, ссылаясь на источники, пишет, что президент США «одержим» идеей провести с Си Цзиньпином хотя бы телефонный разговор для обсуждения урегулирования тарифной войны, которая остановила поставки редкого сырья в Америку.

По этой причине в Штатах замедлился выпуск высокотехнологичных товаров, в частности оружия и электромобилей, информирует «НБН».

Однако глава КНР всячески избегает личных контактов с Трампом, опасаясь репутационных потерь, учитывая скандалы на встречах лидера американцев с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой.

Журналисты утверждают, что Пекин «потрясла» манера президента США вести публичные встречи. Руководство Китая считает, что из-за непредсказуемости Трампа встреча с Си Цзиньпином может быть неловкой.

Собеседники СМИ предполагают, что лидер КНР ответит на звонок главы Белого дома, чтобы хотя бы выслушать его. Спикер Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что политики могут поговорить на этой неделе.

Напомним, украинский дипломат прокомментировал визит Си Цзиньпина в Москву на 9 мая, назвав его «жестким ответом» президенту США.