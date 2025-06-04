Американское издание The Washington Post, пишет, что кремлевский диктатор и государственные СМИ страны-агрессора сохраняют тишину после дронового удара по российским самолетам на аэродромах стратегической авиации и поражения Керченского моста.

Журналисты, ссылаясь на источник, объяснили, почему Москва не реагирует на эти украинские атаки, информирует «НБН».

Неназванный российский бывший чиновник в комментарии СМИ рассказал, что в Кремле недовольны гениальными и сложными операциями СБУ, называя это провалом спецслужб РФ. Для диктатора эти атаки неприятны, однако, у него «толстая кожа и стойкая психика».

Собеседник журналистов отметил, что лидер россиян намерен «переждать и пересидеть эти неприятности». По его словам, на спецоперацию «Паутина» и поражение Крымского моста прямого ответа Москвы может и не быть на фоне общего обострения.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк прокомментировал удар спецслужбы по Керченскому мосту.