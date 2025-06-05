Спикер Путина в комментарии российскому пропагандистскому изданию «Коммерсантъ» подтвердил, что в ходе телефонного разговора с Путиным 4 июня президент США сообщил, что у него не было информации о подготовке операции СБУ.

Представитель Кремля отметил, что Москва, как минимум, предпочла бы услышать жесткое осуждение удара Украины по военным аэродромам РФ, информирует «НБН».

В то же время чиновник сказал, что разговор политиков был «конструктивный и нужный», они обсудили много важных вопросов. При этом пока нет договоренности о встрече глав государств. Также кремлевский диктатор, по его словам, поддерживает необходимость продолжения контактов с Украиной.

Также пресс-секретарь российского лидера заверил, что РФ ответит на удар по авиабазам «тогда и таким образом, как военные сочтут нужным».

Кроме того, американское издание сообщило, что в частных разговорах Трамп хвалил операцию СБУ «Паутина».