Американский новостной сайт Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что президент США в восторге от удара Службы безопасности Украины беспилотниками по аэродромам стратегической авиации Российской Федерации, пишет издание «НБН».

Журналисты отмечают, что на публике Трамп не демонстрировал свои чувства по поводу спецоперации СБУ «Паутина», однако в частном общении восхищался атакой Украины на российские авиабазы. Глава Белого дома сказал, что это «довольно сильно» и «круто».

В то же время собеседники СМИ рассказали об обеспокоенности президента США по поводу миссии по прекращению огня. Лидер американцев 4 июня провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после которого заявил, что кремлевский диктатор готовит ответ на поражение военных аэродромов РФ.

Глава Белого дома опасается, что такой сценарий помешает его дипломатической инициативе, благодаря которой Киев и Москва впервые за три года сели за стол переговоров.

Отметим, что эксперты ISW рассказали, как лидер россиян попытался использовать разговор с Трампом против Украины.