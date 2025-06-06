Президент США в интервью ABC News продемонстрировал безразличие к резонансному конфликту с Илоном Маском, который активно обсуждается в СМИ и соцсетях с 5 июня.

На вопрос о его бывшем советнике, американский президент поинтересовался у журналиста, имеет ли он ввиду «человека, который сошел с ума», информирует издание «НБН».

Трамп заявил, что он сейчас не заинтересован в разговоре с предпринимателем. По словам главы Белого дома, Маск хочет поговорить с ним. Однако лидер американцев пока что не готов к общению с миллиардером, поведение которого его разочаровало.

Напомним, издание Politico ранее заявило, что Трамп и его бывший советник проведут в пятницу, 6 июня, телефонный разговор. Журналисты писали, что помощники президента США хотели таким способом снизить напряжение между главой государства и миллиардером.

Как сообщалось, по данным американского СМИ, глава Белого дома в восторге от удара СБУ по российским аэродромам стратегической авиации.