Венгерский премьер в интервью французскому телеканалу LCI «объяснил», почему Украину не примут в Евросоюз. В очередной раз он заявил, что это стало бы «экономической катастрофой» для организации, информирует издание «НБН».

Кроме того, политик считает «невозможным» вступление Украины в ЕС, поскольку в таком случае она должна сначала интегрироваться в НАТО, а это якобы будет означать автоматическое начало войны между Альянсом и Российской Федерацией. Орбан отметил, что оказаться перед угрозой боевых действий и прямого конфликта с РФ – не в интересах европейцев.

Журналист напомнил главе правительства о танках СССР в Будапеште и спросил, почему он отказывается понять положение Украины. В ответ на это премьер заявил, что венгры понимают жителей соседней страны, однако они считают, что РФ не нужно любить, с ней нужно договориться. По его словам, Российская Федерация – это «геополитическая реальность».

Политик отметил, что Россия понимает только язык силы, поэтому Европа должна быть сильной, однако, к сожалению, она слабая и ей нужны Соединенные Штаты Америки. Он добавил, что ЕС необходима стратегическая договоренность с Москвой, однако на это «будет способна только сильная» Европа.

Напомним, в МИД Турции сделали заявление по поводу интеграции Украины в НАТО.